Emergono i dettagli del faccia a faccia segreto tra i coniugi Moretti e una mamma di due ragazze rimaste ustionate nella tragedia di Cras-Montana. Leila Micheloud ha messo a tacere con un video sui social le voci sul suo incontro lontano dai riflettori con i due proprietari de Le Constellations, indagati per la strage di Capodanno con 41 vittime e 115 feriti. L’incontro con i Moretti Il colloquio casuale durato circa mezz’ora, durante l’interrogatorio a Jacques Moretti a Sion, si era chiuso con una stretta di mano tra la donna e la coppia. Una circostanza che non era passata inosservata, molto differente rispetto alla scena di accerchiamento dei coniugi da parte di alcuni familiari delle vittime vista il giorno dopo, e che aveva scatenato indiscrezioni su una presunta indulgenza della madre delle due ragazze ferite nell’incendio di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crans-Montana, mamma di due ferite incontra in segreto i Moretti e attacca: "Sono peggio di quanto pensavo"

La madre di due ragazze ferite nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana ha incontrato Jacques Moretti, proprietario del locale 'Le Constellation'.

A Crans-Montana, una donna che ha perso entrambe le figlie in un grave incidente ha incontrato i Moretti, i responsabili dell’incidente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Crans-Montana, parla la mamma di Taylan che ha aggredito Jacques Moretti: Provo rabbia, la devono pagare; Crans Montana, avanti le indagini in Svizzera e a Roma: le news; Crans Montana, la mamma che ha aggredito Jacques Moretti: Ho perso mio figlio, la notte non dormo più. Loro mi fanno rabbia; Crans-Montana, la mamma che ha aggredito i Moretti: Mi fanno solo rabbia. Mio figlio è morto bruciato vivo.

Crans-Montana, mamma di due ferite incontra in segreto i Moretti e attacca: Sono peggio di quanto pensavoLa madre di due ragazze ferite nell'incendio di Crans-Montana ha fatto chiarezza sul suo incontro con i coniugi Moretti durante l'interrogatorio ... virgilio.it

Crans-Montana, parla la mamma di Taylan che ha aggredito Jacques Moretti: Provo rabbia, la devono pagareGulcin Kaya, madre del 18enne Taylan morto nella strage di Crans-Montana, parla dopo l'aggressione a Jacques Moretti. Provo rabbia, devono pagare ... virgilio.it

Il mio intervento sulla tragedia di Crans Montana a Storie Italiane su Rai 1 facebook

Un audit interno aveva messo a conoscenza dei responsabili comunali le carenze amministrative, inclusa quella dell'antincendio. #cransmontana x.com