A Crans-Montana, una donna che ha perso entrambe le figlie in un grave incidente ha incontrato i Moretti, i responsabili dell’incidente. La madre ha detto:

"Quando hai due figlie che sono quasi morte, che erano sull'orlo della morte, non hai paura di niente". Sono state queste le parole di Leila Micheloud ai microfoni dei giornalisti quando mercoledì scorso ha preso parte all'audizione che si è tenuta in un'aula del campus universitario di Sion. La donna ha voluto ascoltare cosa Jacques e Jessica Moretti avevano da dire, ha voluto guardarli negli occhi. Poi, senza nemmeno volerlo, è riuscita addirittura a incontrarli. Un incontro pacato, quasi cordiale, totalmente diverso rispetto a quello che è stato il confronto fra i Moretti e gli altri genitori delle vittime, che per poco non li hanno aggrediti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana, la madre di due feriti ha incontrato i Moretti: "Sono peggio di quello che pensavo"

Jacques Moretti si è presentato questa mattina in tribunale, dove ha chiesto scusa alle vittime della strage di Crans-Montana.

La procura di Roma ha deciso di sequestrare i telefoni dei giovani italiani coinvolti nel tragico incendio di Crans-Montana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.