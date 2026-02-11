Crans-Montana Jacques Moretti chiede scusa alle vittime nell' interrogatorio e incontra la madre di due ferite

Jacques Moretti si è presentato questa mattina in tribunale, dove ha chiesto scusa alle vittime della strage di Crans-Montana. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità e ha incontrato anche la madre di due ragazze ferite quella notte di Capodanno. La scena si è svolta in silenzio, tra lacrime e parole trattenute, mentre le famiglie aspettano giustizia.

Durante l'interrogatorio di Jacques Moretti, nella giornata del 10 febbraio, il titolare de Le Constellation, teatro della strage di Capodanno, ha chiesto scusa alle famiglie delle vittime. "Nessun genitore dovrebbe vivere questa tragedia, non penso ad altro" ha dichiarato. In una pausa dell'interrogatorio, Jacques Moretti ha incontrato la madre di due ragazze ferite nell'incendio avvenuto nel suo locale. Il legale della donna ha definito l'incontro "di grande intensità, umanità e semplicità".

