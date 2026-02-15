Crans Montana console Italia | sensibilità diversa
Il console italiano a Crans Montana ha osservato che l’Italia sta rivedendo la sua posizione tra Europa e Africa, spinta dalla crescente attenzione verso le opportunità economiche nel continente africano. La decisione deriva dalla necessità di rafforzare i legami con i Paesi africani, anche di fronte alle tensioni con alcune nazioni europee. Durante la conferenza, sono stati evidenziati i nuovi investimenti italiani in settori come l’energia e le infrastrutture in Africa subsahariana.
Crans Montana: L’Italia Ricalibra la Propria Sensibilità Geopolitica tra Europa e Africa. Crans Montana, 15 febbraio 2026 – Una nuova consapevolezza emerge sul ruolo dell’Italia nello scacchiere internazionale, con un rinnovato sul delicato equilibrio tra le ambizioni europee e le opportunità offerte dal continente africano. Il dibattito, acceso durante gli incontri del forum di Crans Montana, sottolinea la necessità di un approccio strategico più flessibile, capace di rispondere alle sfide di un mondo in rapida evoluzione. Il Ruolo di Ponte tra Due Continenti. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito a Crans Montana l’importanza dell’Italia come “ponte privilegiato” tra Europa e Africa.🔗 Leggi su Ameve.eu
Crans-Montana, "deflagrazione diversa dai fuochi d'artificio": il testimone ribalta tutto
Nella notte di Capodanno 2025-2026, un'esplosione e un incendio hanno interessato il bar-lounge
Crans-Montana, Cerno: "Perché la Svizzera si è rivelata diversa da come la immaginavamo"
L’incidente di Crans-Montana ha colpito profondamente l’Europa, portando alla solidarietà internazionale verso la Svizzera.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Crans-Montana, il padre di una vittima: Senza Giorgia Meloni non avremmo avuto giustiziaCrans-Montana, il padre di una delle vittime ringrazia l’Italia e Giorgia Meloni chiedendo verità. Accuse alla Svizzera su indagini, federalismo e responsabilità istituzionali. Crans-Montana, il dolor ... msn.com
Tg1. . La #strage di #Crans Montana con l’intervista esclusiva del giornalista Rai al fornitore del Constellation che dice: “L’arredamento non era a norma”. L’intervista integrale andrà in onda lunedì alle 9.50 su Rai1 a Storie Italiane. #Tg1 Alessandro Politi facebook
In vista dell'inchiesta italosvizzera, parla Alfredo Zampogna, avvocato dei genitori di Chiara Costanzo, giovane morta nel rogo di Crans-Montana: «Troppi errori, dalle autopsie non eseguite alla mancata indagine sul patrimonio dei Moretti» x.com