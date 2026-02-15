Crans Montana console Italia | sensibilità diversa

Il console italiano a Crans Montana ha osservato che l’Italia sta rivedendo la sua posizione tra Europa e Africa, spinta dalla crescente attenzione verso le opportunità economiche nel continente africano. La decisione deriva dalla necessità di rafforzare i legami con i Paesi africani, anche di fronte alle tensioni con alcune nazioni europee. Durante la conferenza, sono stati evidenziati i nuovi investimenti italiani in settori come l’energia e le infrastrutture in Africa subsahariana.

Crans Montana: L’Italia Ricalibra la Propria Sensibilità Geopolitica tra Europa e Africa. Crans Montana, 15 febbraio 2026 – Una nuova consapevolezza emerge sul ruolo dell’Italia nello scacchiere internazionale, con un rinnovato sul delicato equilibrio tra le ambizioni europee e le opportunità offerte dal continente africano. Il dibattito, acceso durante gli incontri del forum di Crans Montana, sottolinea la necessità di un approccio strategico più flessibile, capace di rispondere alle sfide di un mondo in rapida evoluzione. Il Ruolo di Ponte tra Due Continenti. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito a Crans Montana l’importanza dell’Italia come “ponte privilegiato” tra Europa e Africa.🔗 Leggi su Ameve.eu

