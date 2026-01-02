Crans-Montana Cerno | Perché la Svizzera si è rivelata diversa da come la immaginavamo

L’incidente di Crans-Montana ha colpito profondamente l’Europa, portando alla solidarietà internazionale verso la Svizzera. Questo evento ha evidenziato come la realtà possa differire dalle aspettative, sottolineando l’importanza di un sostegno condiviso in situazioni di emergenza. In un momento di crisi, la collaborazione tra nazioni si rivela fondamentale per affrontare le sfide e supportare una comunità colpita da un episodio improvviso e drammatico.

La tragedia di Crans-Montana ha sconvolto l'Europa, che in queste ore si è messa a totale disposizione della Svizzera per offrire il proprio supporto in un momento di massima emergenza per il Paese, che sta vivendo uno dei suoi momenti più drammatici. Quanto accaduto nel locale del canton Vallese nella notte di Capodanno ha probabilmente ridimensionato l'idea collettiva della Confederazione elvetica, che nell'immaginario comune è spesso vista come il Paese perfetto ma che, in fondo, vive e subisce gli stessi problemi di tanti altri. Il direttore de il Giornale Tommaso Cerno ha commentato quanto accaduto a Crans-Montana in diretta con il Tg4, sottolineando che " ci colpisce molto questo fatto che la Svizzera, che nel nostro immaginario è il Paese perfetto si mostri, invece, così incapace: prima di evitare una tragedia che magari non poteva essere completamente evitata ma poteva avere certamente un esito differente ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

