Crans-Montana deflagrazione diversa dai fuochi d' artificio | il testimone ribalta tutto

Nella notte di Capodanno 2025-2026, un'esplosione e un incendio hanno interessato il bar-lounge

Nella notte di Capodanno tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, una violenta esplosione seguita da un incendio ha devastato il bar-lounge "Le Constellation" nel cuore della lussuosa stazione sciistica di Crans-Montana, nel Canton Vallese (Svizzera). Il locale, punto di riferimento per l'après-ski e frequentato da turisti facoltosi, era affollato per i festeggiamenti, con una serata dedicata soprattutto a giovani e under 17. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 1:30 nel seminterrato, ha trasformato la festa in tragedia: secondo fonti della polizia cantonale e media locali, si contano circa 40 morti e un centinaio di feriti, molti con gravi ustioni che rendono difficile l'identificazione delle vittime.

