Diverse persone sono state travolte da due valanghe

Due valanghe si sono staccate questa mattina tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e Casera Razzo. Diverse persone sono state travolte, e in alcuni casi sono riuscite a salvarsi grazie all’intervento rapido dei soccorritori. Le squadre di emergenza sono già sul posto per aiutare i superstiti e verificare se ci siano altri escursionisti coinvolti. La zona rimane sotto stretta sorveglianza per evitare altri incidenti.

Momenti di paura ad alta quota. Due valanghe sono cadute sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e a Casera Razzo. In entrambi i casi sono in corso le verifiche per possibili persone coinvolte. Secondo le prime notizie, in entrambi i casi ci sarebbero persone che sono rimaste sepolte nella neve. La Sala operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) ha attivato i due elicotteri dell'elisoccorso regionale, l'elicottero della Protezione civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, la guardia di finanza e i vigili del fuoco.

Due valanghe si sono staccate in poche ore sulle Alpi italiane, travolgendosi a vicenda e mettendo in pericolo dieci scialpinisti.

