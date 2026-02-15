Cosentino a rischio maltempo | allerta meteo scuole chiuse e danni idrici Interventi urgenti per la sicurezza

Il maltempo che si abbatte sul Cosentino ha portato alla chiusura di molte scuole e a rischi di allagamenti, causando danni alle strade e alle infrastrutture. Le precipitazioni intense hanno messo in crisi alcuni quartieri, dove sono state segnalate infiltrazioni e allagamenti nelle zone più basse. Le autorità stanno intervenendo con squadre di vigili del fuoco e volontari per mettere in sicurezza le aree più colpite. La protezione civile ha emesso un’allerta meteo che durerà almeno fino a mercoledì.

Cosentino sotto Allerta: Maltempo, Scuole Chiuse e la Fragilità di un Territorio. Il Cosentino si prepara ad affrontare un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con la possibilità di prolungare le chiusure scolastiche a lunedì e martedì. L'appello alla prudenza da parte del deputato Alfredo Antoniozzi e le preoccupazioni espresse dai sindaci locali delineano un quadro di allerta per una provincia già provata da eventi atmosferici estremi e vulnerabilità strutturale. Un Nuovo Ciclone in Arrivo. Un nuovo sistema ciclonico è in avvicinamento al Tirreno, minacciando di aggravare la situazione già critica nel Cosentino.