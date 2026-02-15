Cosa sappiamo sui sabotaggi che hanno mandato in tilt i treni | cavi bruciati Salvini | Atti criminali

Un episodio di sabotaggio con cavi bruciati ha causato il blackout di alcuni treni, secondo quanto riferito da Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Gli investigatori escludono che si tratti di incidenti accidentali e puntano il dito su atti deliberati di ignoti. Salvini commenta:

Rete Ferroviaria Italia (RFI) parla apertamente di danneggiamento dell'infrastruttura da parte di ignoti escludendo danni di altra natura, il Ministro Salvini: "È stata aumentata la vigilanza e abbiamo incrementato i controlli per stanare questi delinquenti".🔗 Leggi su Fanpage.it

Da questa mattina, due atti criminali hanno provocato rallentamenti e ritardi sui treni ad alta velocità tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze.

Sabotaggi sulle linee dell’Alta velocità hanno causato ritardi fino a 90 minuti ai treni, provocando disagi ai pendolari.

