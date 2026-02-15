Cosa sappiamo sui sabotaggi che hanno mandato in tilt i treni | cavi bruciati Salvini | Atti criminali
Un episodio di sabotaggio con cavi bruciati ha causato il blackout di alcuni treni, secondo quanto riferito da Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Gli investigatori escludono che si tratti di incidenti accidentali e puntano il dito su atti deliberati di ignoti. Salvini commenta:
Rete Ferroviaria Italia (RFI) parla apertamente di danneggiamento dell'infrastruttura da parte di ignoti escludendo danni di altra natura, il Ministro Salvini: "È stata aumentata la vigilanza e abbiamo incrementato i controlli per stanare questi delinquenti".🔗 Leggi su Fanpage.it
Sabotaggi su linee dell’Alta velocità, treni in ritardo e rallentamenti. Salvini: Atti criminali”
Da questa mattina, due atti criminali hanno provocato rallentamenti e ritardi sui treni ad alta velocità tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze.
Ancora sabotaggi sulle linee dell’Alta velocità, treni in ritardo fino a 90 minuti. Salvini: «Odiosi atti criminali, nessuno minimizzi»
Sabotaggi sulle linee dell’Alta velocità hanno causato ritardi fino a 90 minuti ai treni, provocando disagi ai pendolari.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Sabotaggio ai treni, si indagherà per terrorismo. Cosa sappiamo finora; Cosa sappiamo sul presunto sabotaggio alla circolazione ferroviaria, Salvini: Un attentato; Caos treni e sabotaggi, la Procura apre un'inchiesta per terrorismo. Meloni: Nemici dell'Italia; Cavi bruciati per mandare in tilt i treni: cosa sappiamo sugli ultimi sabotaggi. Il piano contro gli assalti.
Cosa sappiamo sui sabotaggi che hanno mandato in tilt i treni: cavi bruciati. Salvini: Atti criminaliRete Ferroviaria Italia (RFI) parla apertamente di danneggiamento dell'infrastruttura da parte di ignoti escludendo danni di altra natura, il Ministro ... fanpage.it
Cavi bruciati per mandare in tilt i treni: cosa sappiamo sugli ultimi sabotaggi. Il piano contro gli assaltiGli episodi si moltiplicano ed è caccia a chi ha paralizzato l'Alta Velocità. Non ci sono state rivendicazioni. Cosa sta succedendo ... today.it
Cosa sappiamo dell'ultimo progetto cinematografico del regista scomparso il 16 gennaio 2025, Unrecorded Night facebook
Che cosa sappiamo della sparatoria nel campus della South Carolina State University. Due persone sono rimaste uccise e una terza ferita. x.com