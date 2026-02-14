Ancora sabotaggi sulle linee dell’Alta velocità treni in ritardo fino a 90 minuti Salvini | Odiosi atti criminali nessuno minimizzi

Sabotaggi sulle linee dell’Alta velocità hanno causato ritardi fino a 90 minuti ai treni, provocando disagi ai pendolari. Le Ferrovie dello Stato hanno confermato che due atti intenzionali hanno danneggiato le infrastrutture, rallentando la circolazione tra Roma e Napoli, e Roma e Firenze. I treni sono stati costretti a viaggiare a velocità ridotta o sono stati cancellati, creando disordini nelle partenze di questa mattina. Salvini ha condannato gli atti, definendoli “odiosi e criminali”, e ha chiesto di non minimizzare quanto accaduto.

La circolazione dei treni sulle linee Av Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata da questa mattina. E il motivo, spiega Ferrovie dello Stato in una nota, è in due atti dolosi. Sulla Roma-Napoli, la sala operativa di Rfi ha segnalato un’anomalia fra Salone e Labico. I tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni e la bruciatura degli stessi. Mentre sulla Roma-Firenze, per un altro atto doloso fra Tiburtina e Settebagni, i treni stanno registrando ritardi e deviazioni. È in corso di accertamento un terzo episodio fra Capena e Gallese, sulla linea Av Roma-Firenze.🔗 Leggi su Open.online

Da questa mattina, due atti criminali hanno provocato rallentamenti e ritardi sui treni ad alta velocità tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze.

Due atti vandalici contro le linee ad Alta Velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze hanno causato ritardi superiori a 90 minuti ai treni.

