Sabotaggi su linee dell’Alta velocità treni in ritardo e rallentamenti Salvini | Atti criminali

Da questa mattina, due atti criminali hanno provocato rallentamenti e ritardi sui treni ad alta velocità tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze. I sabotaggi hanno danneggiato le linee ferroviarie, causando disagi ai pendolari e alle merci in transito. Salvini ha definito gli eventi “atti criminali” e ha chiesto azioni rapide per ripristinare la normale circolazione. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e garantire la sicurezza delle infrastrutture.

(Adnkronos) – Da questa mattina la circolazione ferroviaria sulle linee Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata per due atti dolosi. Un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo fa sapere Fs. Nel dettaglio, sulla linea Av Roma-Napoli, la sala operativa di Rfi ha segnalato un'anomalia fra Salone e Labico e i tecnici intervenuti sul.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Due atti vandalici contro le linee ad Alta Velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze hanno causato ritardi superiori a 90 minuti ai treni.

Due atti dolosi hanno causato il rallentamento dei treni ad alta velocità tra Roma e Napoli, e Roma e Firenze, a partire da questa mattina.

leri sera a #La7 a Piazza Pulita, una puntata decisamente movimentata. La guerriglia criminale di Torino, il poliziotto preso a martellate, i sabotaggi alle linee ferroviarie sono atti squadristi ed eversivi. Nessuna tolleranza per antagonisti e centri sociali. facebook

Il #Viminale diffonde i dati su attacchi e sabotaggi alle linee ferroviarie: nel 2025 si contano 49 episodi, con una crescita esponenziale sul 2024 quando erano stati solo 9. x.com