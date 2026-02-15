Cortina 2026 | Brignone guida l’Italia nel gigante Goggia cerca risposte dopo le difficoltà recenti

Cortina, il Gigante femminile: Brignone punta all’oro, Goggia cerca il riscatto. Cortina d’Ampezzo è pronta ad accendere la sfida del gigante femminile, con quattro atlete italiane in gara oggi, 15 febbraio 2026. Federica Brignone, reduce dalla vittoria nel SuperG, punta al podio, mentre Sofia Goggia cerca una prestazione convincente dopo le recenti difficoltà. La competizione si svolgerà sulla pista 3 Zinnen Racing Arena nel comprensorio Ski Rienza di Dobbiaco, con la prima manche alle ore 10:00 e la seconda alle 13:30. Brignone: la leadership da confermare. Federica Brignone si presenta al cancelletto di partenza come una delle favorite principali.🔗 Leggi su Ameve.eu

La prima discesa femminile a Cortina si è conclusa con un po’ di suspense.

A Dobbiaco, oggi, quattro atlete italiane scendono in pista nel Gigante di Cortina, dove la presenza di Julia Scheib e di altre favorite rende la gara molto combattuta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Le italiane al via della Discesa libera Olimpica: c'è Federica Brignone · Sci alpino Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026: Brignone e Lollobrigida oro, Fontana argento e 13ª medaglia in carriera - Fontana: Brignone mi ha commosso, Lollobrigida mi ha dato la carica; Olimpiadi 2026, il programma di domenica 8 febbraio a Milano Cortina; Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati oggi: ori di Brignone e Lollobrigida.

Milano Cortina Gigante femminile 15 febbraio: la gara di Federica Brignone… aspettando Sofia GoggiaLa gara olimpica in programma al Tofane Alpine Skiing Centre di Cortina d’Ampezzo su due manche: la prima è prevista nella finestra 10-12.30 (con partenza alle 10), mentre la seconda va in scena 13.30 ... italiaoggi.it

Gigante femminile Olimpiadi 2026 con Federica Brignone: a che ora e dove vederlo in direttaFederica Brignone dopo l'oro leggendario in SuperG è nuovamente tra le favorite. Goggia e Della Mea puntano a sorprendere ... today.it

Milano Cortina 2026, Slalom gigante donne: Federica Brignone e Sofia Goggia domani in gara con i pettorali 14 e 17. Segui le dirette streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/olimpiadi-invernali-milano-cortina-2026-torna-lo-sci-alpino facebook

MILANO CORTINA | "Da Kronplatz in poi ho fatto soltanto tre giorni di gigante e nemmeno pieni, spero ci sia neve primaverile". Lo afferma Federica Brignone, in vista del gigante olimpico di domani a Cortina d'Ampezzo. #ANSA x.com