Sci alpino discesa femminile Cortina 2026 | dopo la nebbia Wiles davanti buone risposte da Goggia e Brignone
La prima discesa femminile a Cortina si è conclusa con un po’ di suspense. La gara è stata rallentata dalla nebbia e ha subito una lunga interruzione. Quando si è ripresa, Bridget Wiles ha fatto segnare il miglior tempo. Buone risposte sono arrivate anche da Sofia Goggia e Federica Brignone, che hanno dimostrato di essere in forma. La prima prova lascia speranze in vista delle prossime manche.
Prima prova della discesa femminile a Cortina 2026: lunga interruzione per nebbia, poi ripartenza. Miglior tempo per Wiles, segnali positivi per Goggia e Brignone. La prima prova cronometrata della discesa libera femminile sull’Olympia delle Tofane, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si è trasformata in una lunga giornata a due tempi. Dopo una mattinata fortemente condizionata dalla nebbia e da una lunga interruzione, il training è ripreso alle 13.09, permettendo finalmente a gran parte delle atlete di completare la discesa e offrendo un quadro più leggibile, seppur ancora parziale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it
