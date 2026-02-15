A Dobbiaco, oggi, quattro atlete italiane scendono in pista nel Gigante di Cortina, dove la presenza di Julia Scheib e di altre favorite rende la gara molto combattuta. Federica Brignone punta a conquistare un secondo oro, mentre Sofia Goggia cerca di riscattarsi dopo alcune prestazioni deludenti. La competizione promette emozioni forti e sorprese lungo il percorso.

dalla nostra inviata DOBBIACO (BOLZANO) - Sulla carta le favorite sono due: da un lato l’austriaca Julia Scheib, leader della specialità in Coppa del Mondo; dall’altro la svedese Sara Hector, campionessa olimpica in carica. Ma nel gigante in programma oggi a Cortina d’Ampezzo, con prima manche alle 10 e seconda alle 13.30, le quattro italiane non hanno alcuna intenzione di tenere il basso profilo. In ordine decrescente di aspettative, spiccano le medagliate Federica Brignone (oro nel SuperG, con il pettorale 14) e Sofia Goggia (bronzo nella discesa libera, con il 17), ma saranno al cancelletto di partenza anche le nordestine Lara Della Mea (di Tarvisio, con il 12) e Asja Zenere (di Enego, con il 25). 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Cortina, oggi il Gigante: quattro azzurre in pista. Brignone vuole un altro oro, Goggia in cerca del riscatto

L’Italia riprende la corsa alle medaglie con il superG femminile a Milano Cortina 2026.

Federica Brignone mira a conquistare un altro oro nel gigante di Cortina, dopo aver dimostrato di essere in ottima forma.

