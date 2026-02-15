Corruzione a Cisterna Sarubbo Pd | Il buon governo dell’amministrazione è sotto gli occhi

Il Partito Democratico provinciale commenta la vicenda di corruzione a Cisterna, dove il consigliere comunale Renio Monti e il dirigente Luca De Vincenti sono indagati e la procura ha chiesto gli arresti domiciliari per alcuni imprenditori e professionisti. La vicenda riguarda presunte mazzette legate a pratiche illecite nel Comune, e l’inchiesta si sta concentrando su fatti che coinvolgono diverse persone e aziende locali.

L'intervento del segretario provinciale del Partito democratico sull'indagine che vede coinvolti un dirigente e un consigliere comunale: "Il sindaco con estrema trasparenza ha informato la comunità" Omar Sarubbo, segretario provinciale del Pd, sottolinea che il sindaco Mantini, “con estrema trasparenza”, ha voluto informare direttamente la comunità dell'indagine giudiziaria. "Apprezzo molto la sua decisione di farsi portatore della notizia, nel rispetto di quello spirito di servizio al bene comune che da sempre lo contraddistingue - ha commentato Sarubbo - Il suo è un complesso lavoro di rinnovamento e rilancio volto a cambiare il volto della città, che non può ammettere zone d’ombra e che, anche in questi difficili momenti, non ha cedimenti.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Valentino Mantini, sindaco di Cisterna, è coinvolto in un’indagine per corruzione che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di alcuni imprenditori locali, un consigliere comunale e un dirigente.

