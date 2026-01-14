Il premier Ali Shaath 11 ministri tecnici Ecco il nuovo governo di Gaza per il dopo-Hamas sotto gli occhi di Trump e Meloni

Il nuovo governo di Gaza, guidato dal premier Ali Shaath con 11 ministri tecnici, si appresta a prendere ufficialmente il comando. A tre mesi dal cessate il fuoco mediato da Trump e altri, il governo è chiamato a gestire la ricostruzione e la stabilità della regione. La formazione di un esecutivo stabile rappresenta un passo importante nel percorso di ricostruzione e di pace nel territorio, sotto l’attenzione internazionale.

Il nuovo esecutivo chiamato a governare la Striscia di Gaza è pronto. Almeno sulla carta. A tre mesi dal cessate il fuoco imposto da Donald Trump e dagli altri mediatori a Israele e Hamas dopo due anni di guerra, il governo tecnocratico palestinese chiamato a gestire la ricostruzione della Striscia potrebbe essere annunciato ufficialmente oggi stesso. Magari al Cairo, dove Hamas e altre fazioni palestinesi sono state convocate per discutere, appunto, del futuro della Striscia. I nomi dei 12 protagonisti di fatto però si conoscono già, svelati martedì da fonti palestinesi dopo che gli interessati hanno ricevuto le lettere d'incarico formali.

