Corriere dello Sport | Il Napoli sfida i guai

Il Napoli affronta i problemi di infortuni e risultati difficili, spinto dalla voglia di rialzarsi dopo settimane complicate. Antonio Vergara, che il 30 novembre era ancora in panchina all’Olimpico, oggi si prepara a guidare la squadra contro la Roma, dimostrando un percorso di crescita personale e sportiva. La squadra partenopea vuole dimostrare di saper reagire e tornare a vincere, anche con le sfide più dure.
"> Settantasette giorni dopo, tutta un’altra vita. Antonio Vergara non è più il ragazzo seduto in panchina all’Olimpico lo scorso 30 novembre: oggi è uno dei protagonisti annunciati di Napoli-Roma. Come racconta Fabio Mandarini, inviato a Napoli per il Corriere dello Sport, quella sera aveva accumulato appena un minuto in campionato e uno in Champions. E con il suo entourage rifletteva sulla possibilità di partire a gennaio. La svolta è arrivata proprio nel mercato invernale. Ma non con un addio: con un’esplosione. Il 17 gennaio la prima da titolare in Serie A, poi una scalata continua fatta di applausi, tre gol nelle ultime quattro partite, un rigore conquistato e la sensazione di essere diventato improvvisamente centrale nel progetto di Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Dal 2004, il Napoli ha costantemente progredito, affrontando sfide e miglioramenti.
Il Napoli interrompe la serie di vittorie consecutive, fermandosi in una fase di grande forma.
