Il Napoli interrompe la serie di vittorie consecutive, fermandosi in una fase di grande forma. La sfida tra Allenatore e VAR, insieme ai rimpianti per occasioni perse, apre un nuovo capitolo in vista della prossima sfida contro l’Inter. Un momento di riflessione per la squadra, che resta tra le favorite del campionato, ma con l’obiettivo di riprendere il cammino interrotto.

"> Il Napoli si ferma dopo quattro vittorie consecutive e, soprattutto, dopo quattro prestazioni di altissimo livello. Come racconta Fabio Mandarini, inviato a Napoli per il Corriere dello Sport, l’ultima gara del girone d’andata rappresenta una frenata pesante in ottica scudetto, a quattro giorni dallo scontro diretto con l’Inter a San Siro, nonostante una ripresa di grande intensità. «Andare sotto per 2-0 avrebbe potuto ammazzare un toro, ma non questi ragazzi», ha spiegato Conte nel post-partita, parole riportate da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Corriere dello Sport: "Napoli si ferma sul più bello: Conte tra Var, rimpianti e sfida all'Inter"

