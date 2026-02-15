Correggio lite per la cassa finisce in aggressione | cassiera colpita con un sacchetto di arachidi lesioni e denuncia
A Correggio, un uomo di 40 anni ha aggredito una cassiera durante una lite per la cassa, colpendola con un sacchetto di arachidi. La donna ha riportato lesioni e ha deciso di sporgere denuncia. L’incidente si è verificato all’interno di un supermercato Eurospin, dove il cliente ha perso la pazienza per una questione di pagamento.
Cassiera aggredita a Correggio: un gesto di stizza sfocia in denuncia. Correggio (Reggio Emilia) – Un uomo di quarant’anni, residente nella Bassa reggiana, è stato denunciato per lesioni personali dopo aver colpito una cassiera in un supermercato Eurospin. L’aggressione, avvenuta nella giornata di oggi, 15 febbraio 2026, è scaturita da una banale richiesta di spostarsi a un’altra cassa, trasformandosi in un episodio di violenza che ha lasciato la dipendente spaventata e con una prognosi di tre giorni. Dinamica dell’aggressione: un gesto improvviso e incomprensibile. La giornata procedeva normalmente all’interno del supermercato Eurospin di Correggio quando il cliente, dopo aver completato la spesa, si è diretto verso la cassa della dipendente.🔗 Leggi su Ameve.eu
