Bar e taxi per cani asili sarti e persino dietologi | la pet economy spopola a Brescia

A Brescia il rapporto con il cane sta cambiando profondamente, non è più soltanto compagnia, affetto o presenza in casa, ma un progetto di vita che coinvolge scelte quotidiane, tempo, risorse economiche e una crescente attenzione al benessere fisico ed emotivo dell’animale. Sempre più proprietari. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

