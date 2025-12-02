Thom Yorke ha una grave infezione alla gola | rinviati due concerti

I Radiohead hanno annunciato il rinvio di due concerti a Copenaghen. Come da loro stessi annunciato, i membri della band hanno preso all'ultimo minuto questa decisione a causa delle condizioni di salute del frontman Thom Yorke. Il cantante, infatti, ha una grave infezione alla gola, che sta curando. La data di stasera, lunedì 1 dicembre, e quella prevista per domani alla Royal Arena della capitale si terranno rispettivamente lunedì 15 e martedì 16 dicembre, nella stessa sede. Questo il comunicato ufficiale della band: «I Radiohead sono dispiaciuti di dover annunciare il rinvio delle prime due date di Copenaghen di questa settimana: stasera, 1° dicembre, e domani, 2 dicembre.

