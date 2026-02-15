Cornovaglia nel mistero | MacKay e Turner a bordo della Rose of Nevada tra folklore e inquietanti ritorni dal passato

Il regista britannico Mark Jenkin ha portato in scena “Rose of Nevada”, un film che coinvolge MacKay e Turner in un viaggio nel tempo lungo le coste della Cornovaglia, dove leggende locali e spettri del passato si intrecciano. La presenza di questi personaggi sulla nave misteriosa alimenta i sospetti di una connessione tra folklore e eventi inspiegabili, creando un’atmosfera carica di tensione. La pellicola si svolge tra paesaggi suggestivi e scene che lasciano il pubblico con il fiato sospeso, mentre i protagonisti si trovano a fronteggiare rivelazioni sorprendenti.