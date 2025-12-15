Non riuscivo a paragonarla a nulla che avessi visto prima mi ha lasciato davvero perplessa | il mistero del blob gigante ritrovato su una spiaggia in Cornovaglia le ipotesi degli scienziati

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un misterioso “blob” gigante è stato scoperto su una spiaggia della Cornovaglia, lasciando scienziati e testimoni senza parole. Apparso all’improvviso con forma e caratteristiche insolite, questo enigmatico deposito marino ha suscitato numerose ipotesi sulla sua natura, tra incertezza e meraviglia, mentre il suo arrivo improvviso ha alimentato il fascino del fenomeno.

non riuscivo a paragonarla a nulla che avessi visto prima mi ha lasciato davvero perplessa il mistero del blob gigante ritrovato su una spiaggia in cornovaglia le ipotesi degli scienziati

© Ilfattoquotidiano.it - “Non riuscivo a paragonarla a nulla che avessi visto prima, mi ha lasciato davvero perplessa”: il mistero del “blob” gigante ritrovato su una spiaggia in Cornovaglia, le ipotesi degli scienziati

È apparso all’improvviso, dopo che il mare si era ritirato. Non aveva odore, non si muoveva, non assomigliava a nulla di immediatamente riconoscibile: un’enorme massa bianca multiforme, compatta e gelatinosa, riversa sulla sabbia. Per ore nessuno ha saputo dire con certezza cosa fosse. Ed è proprio questo vuoto di risposte ad aver trasformato i gigantesco “blob” trovato su una spiaggia della Cornovaglia in un piccolo caso scientifico e mediatico. A scoprirlo è stata Helen Marlow, 50 anni, di Stockport, in vacanza con il marito. Stava passeggiando con il cane sulla spiaggia di Marazion, vicino a Penzance, quando si è imbattuta in quella massa insolita. Ilfattoquotidiano.it

Canzone del maggio (Liberamente tratta da un canto del maggio francese 1968)

Video Canzone del maggio (Liberamente tratta da un canto del maggio francese 1968)