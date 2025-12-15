Non riuscivo a paragonarla a nulla che avessi visto prima mi ha lasciato davvero perplessa | il mistero del blob gigante ritrovato su una spiaggia in Cornovaglia le ipotesi degli scienziati

Un misterioso “blob” gigante è stato scoperto su una spiaggia della Cornovaglia, lasciando scienziati e testimoni senza parole. Apparso all’improvviso con forma e caratteristiche insolite, questo enigmatico deposito marino ha suscitato numerose ipotesi sulla sua natura, tra incertezza e meraviglia, mentre il suo arrivo improvviso ha alimentato il fascino del fenomeno.

© Ilfattoquotidiano.it - "Non riuscivo a paragonarla a nulla che avessi visto prima, mi ha lasciato davvero perplessa": il mistero del "blob" gigante ritrovato su una spiaggia in Cornovaglia, le ipotesi degli scienziati È apparso all'improvviso, dopo che il mare si era ritirato. Non aveva odore, non si muoveva, non assomigliava a nulla di immediatamente riconoscibile: un'enorme massa bianca multiforme, compatta e gelatinosa, riversa sulla sabbia. Per ore nessuno ha saputo dire con certezza cosa fosse. Ed è proprio questo vuoto di risposte ad aver trasformato i gigantesco "blob" trovato su una spiaggia della Cornovaglia in un piccolo caso scientifico e mediatico. A scoprirlo è stata Helen Marlow, 50 anni, di Stockport, in vacanza con il marito. Stava passeggiando con il cane sulla spiaggia di Marazion, vicino a Penzance, quando si è imbattuta in quella massa insolita.