Daniela Ruggi era incinta? Il mistero su un test di gravidanza acquistato prima della scomparsa e su un figlio nato in passato sottratto dal presunto padre

Daniela Ruggi si sarebbe recata in farmacia quattro mesi prima della scomparsa per comprare un test di gravidanza. La domanda resta aperta: era incinta o meno? Intanto, si fanno strada nuovi dettagli sul suo passato e su un possibile figlio sottratto da un presunto padre. La verità ancora non si conosce, ma il mistero si infittisce.

Approfondimenti su Daniele Ruggi

Poco prima di sparire, nel settembre del 2024, Daniela Ruggi si era recata in farmacia e aveva comprato un test di gravidanza.

A Vitriola, le autorità continuano a indagare sui resti trovati nella casa torre il primo gennaio.

Ultime notizie su Daniele Ruggi

