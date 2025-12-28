Controlli tra le vie della movida sanzionati cinque parcheggiatori abusivi

Durante il fine settimana, a Catania sono stati effettuati controlli nelle zone della movida, con particolare attenzione alla presenza di parcheggiatori abusivi. L’operazione, disposta dal questore Giuseppe Bellassai e coordinata con le forze dell’ordine, ha portato alla sanzione di cinque persone. Questa attività rientra in un più ampio progetto di tutela della sicurezza pubblica nelle aree di aggregazione cittadine.

Anche durante questo fine settimana, è stato attuato a Catania un servizio di controllo interforze nell'ambito delle attività di vigilanza sulla movida, disposto con ordinanza del questore di Catania, Giuseppe Bellassai, e concordato in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.

