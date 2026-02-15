Controlli della Polizia Locale | sequestrate centinaia di rose e donate alla Chiesa

La Polizia Locale di Taranto ha sequestrato questa mattina centinaia di rose durante controlli nei mercati cittadini, un fatto che ha portato alla donazione delle piante alla Chiesa locale. Durante le verifiche, gli agenti hanno scoperto che molte di queste rose erano state vendute senza autorizzazione, creando così un problema di legalità nelle vendite floreali. Tra i fiori sequestrati, alcune erano ancora in vaso e sembravano destinate alla vendita clandestina, motivo per cui sono state consegnate alle parrocchie della zona.

Tarantini Time Quotidiano La sezione Commerciale della Polizia Locale di Taranto ha rinvenuto e sequestrato diverse centinaia di rose questa mattina attraverso controlli mirati in luoghi sensibili, tra cui i mercati. Le stesse rose sono state poi donate alla Chiesa. Le pattuglie della Polizia Locale continueranno i controlli e effettueranno i contestuali verbali per tutta la giornata, ai fini di combattere il fenomeno della concorrenza sleale L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Controlli della Polizia Locale: sequestrate centinaia di rose e donate alla Chiesa Utili per i controlli nei boschi. Due moto Enduro Veloce donate da Mv Agusta alla Polizia Due moto Enduro Veloce sono state donate da MV Agusta alla Polizia di Varese, ampliando la dotazione della Questura. Maxi controlli della polizia a Meda: 4 auto sequestrate A Meda, intensificano i controlli della polizia stradale e urbana in vista delle festività. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Controlli della Polizia Locale nell’area dello stadio, individuati 5 parcheggiatori abusivi; Continuano i controlli della Polizia Locale: sequestrate armi improprie; Polizia Locale di Como, proseguono i controlli sul territorio; Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 16 al 22 febbraio / Notizie / Novità / Homepage. Controlli straordinari notturni della Polizia locale: accertamenti su 400 veicoliPRATO - Proseguono i controlli straordinari notturni da parte della Polizia locale, che hanno visto impegnati diversi operatori fra ufficiali ed agenti ... piananotizie.it Alle Olimpiadi su due bus irregolari. Gita scolastica fermata dai controlli della polizia localeUna comitiva di studenti in partenza per Cortina da un istituto scolastico superiore stava per salire sui due mezzi, ma uno aveva gravi irregolarità e l’altro era condotto da un autista non in regola. msn.com Maltempo a Roma, oltre cento interventi della Polizia Locale in tutta la città facebook La polizia locale ha annunciato uno sciopero x.com