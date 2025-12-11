Utili per i controlli nei boschi Due moto Enduro Veloce donate da Mv Agusta alla Polizia

Due moto Enduro Veloce sono state donate da MV Agusta alla Polizia di Varese, ampliando la dotazione della Questura. Le nuove motociclette saranno impiegate per i controlli nei boschi e nelle aree rurali, migliorando la capacità operativa delle forze dell'ordine sul territorio. Un supporto importante per le attività di tutela e sicurezza locale.

Due nuove motociclette entrano nella dotazione della Questura di Varese. Saranno utilizzate dalla Polizia di Stato per le attività di controllo del territorio. A donarle l’azienda varesina Mv Agusta, un marchio storico e prestigioso del motociclismo italiano e internazionale che celebra 80 anni proprio nel 2025. I mezzi, personalizzati con la livrea della Polizia, sono due esemplari del modello " Enduro Veloce " e vanno ad aggiungersi alle due " Turismo Veloce " donate dalla stessa azienda alla Questura un anno fa. Le loro caratteristiche le rendono impiegabili in percorsi irregolari, andando a potenziare il raggio d’azione del controllo del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Utili per i controlli nei boschi. Due moto Enduro Veloce donate da Mv Agusta alla Polizia

Utili per i controlli nei boschi. Due moto Enduro Veloce donate da Mv Agusta alla Polizia

