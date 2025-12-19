Maxi controlli della polizia a Meda | 4 auto sequestrate

A Meda, intensificano i controlli della polizia stradale e urbana in vista delle festività. Durante le operazioni, sono state sequestrate quattro auto, segno dell'impegno delle autorità per garantire sicurezza e ordine nella zona. Le attività proseguiranno nelle prossime settimane per tutelare cittadini e visitatori.

