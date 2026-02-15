Controlli anti droga a Roma spacciatore resiste all’arresto e ferisce un carabiniere
Un uomo ha opposto resistenza ai controlli antidroga a Roma, ferendo un carabiniere durante l’arresto. Durante un’operazione in zona San Lorenzo, i militari hanno trovato droga e denaro contante, portando all’arresto di diciannove persone. Il fatto si è verificato mentre i carabinieri pattugliavano le strade della zona universitaria, notando un individuo che tentava di disfarsi di alcune dosi.
Diciannove persone arrestate. Sequestrati droga e contanti. Questo il bilancio delle attività dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma, sotto la direzione della Procura della Repubblica, svolte negli ultimi giorni. I militari hanno effettuato controlli contro lo spaccio all’Esquilino, a Tor Bella Monaca, al Quarticciolo fino a Fiumicino. Ennesimo intervento al Quarticciolo effettuato dai carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste, unitamente al personale della compagnia Roma Casilina. È stato fermato un presunto pusher, albanese di 20 anni, sorpreso a nascondere dosi di cocaina ai piedi di un albero.🔗 Leggi su Romatoday.it
