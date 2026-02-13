Armato di coltello e in evidente stato di agitazione resiste all' arresto e ferisce due agenti a Polistena

Armato di coltello e in evidente stato di agitazione, Giuseppe Romano, 55 anni di Polistena, ha resistito all’arresto e ferito due agenti durante un tentativo di arresto avvenuto ieri pomeriggio nel centro del paese. Romano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a risse e disturbi, ha ingaggiato una colluttazione con i poliziotti, che sono riusciti a bloccarlo solo dopo alcuni minuti di tensione. Durante l’episodio, l’uomo ha colpito con il coltello due agenti, che sono stati medicati sul posto e portati in ospedale con ferite giudicate non

L'uomo di 55 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dopo l'intervento delle volanti. Tre poliziotti hanno riportato ferite con prognosi fino a 20 giorni Momenti di tensione a Polistena quando un uomo di 55 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è scattato dopo la segnalazione di una cittadina al numero d'emergenza unico europeo 112, che aveva visto l'uomo in forte stato di agitazione e armato di coltello. Gli agenti delle volanti dei commissariati di Polistena e Cittanova si sono precipitati sul posto.