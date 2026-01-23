Tornano le arance della salute | l’iniziativa a favore della ricerca sul cancro

Tornano le arance della salute, un’iniziativa promossa da Fondazione Airc per sostenere la ricerca sul cancro. Da oltre venticinque anni, queste arance vengono distribuite in molte piazze italiane, offrendo un’opportunità di prevenzione e solidarietà. L’appuntamento è previsto per sabato 24 gennaio, con punti vendita aperti sin dal mattino in circa 3.000 località sul territorio nazionale.

Le arance della salute ‘fioriscono’ nelle piazze italiane. Da 25 anni simbolo di prevenzione e sostegno alla ricerca sul cancro, le arance di Fondazione Airc potranno essere acquistate sabato 24 gennaio in 3mila piazze in tutta Italia, sin dalle prime ore del mattino. La campagna potrà contare quest’anno su due testimoni d’eccezione: la ricercatrice e tedofora Paola Storti e la campionessa di sci Sofia Goggia. Alimentare la fiamma della ricerca. “Per me è stato un onore portare la torcia olimpica e rappresentare l’impegno di Airc, che tiene viva la fiamma della ricerca per prevenire e curare sempre meglio il cancro”, dichiara Paola Storti, ricercatrice Airc che ha portato la torcia durante la tappa di Parma del percorso verso le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

