contract worker dies at rio tinto mine in guinea

Feb 15 (Reuters) - A contract worker died on Saturday following an incident at Rio Tinto's SimFer project in Nzerekore, Guinea, the company said, without giving details of what happened. All activity at the SimFer site, which produces iron ore, is currently suspended, Rio Tinto said in its statement on Sunday. The company will investigate and Chief Executive Simon Trott will travel to Guinea this week, it said.