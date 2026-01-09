i colossi minerari rio tinto e glencore confermano trattative per possibile fusione

Rio Tinto e Glencore hanno annunciato di essere in trattative preliminari per una possibile fusione, con l’obiettivo di creare una delle più grandi società minerarie a livello globale. Le discussioni, confermate giovedì sera, rappresentano un passo importante nel settore delle materie prime, con implicazioni che potrebbero influenzare il mercato minerario internazionale. La trattativa è ancora in fase iniziale e ulteriori dettagli devono essere definiti.

I due colossi delle materie prime hanno dichiarato nella serata di giovedì di essere in colloqui preliminari per una possibile acquisizione di Glencore da parte di Rio Tinto, in un’operazione che potrebbe potenzialmente creare la più grande società mineraria del mondo. La conferma delle due aziende. Dopo circa due anni di stop Glencore e Rio Tinto hanno ripreso le trattative su una fusione che darebbe vita al primo gruppo globale nell’estrazione mineraria. Lo hanno comunicato separatamente le due società nel corso della notte di giovedì. Rio Tinto e Glencore, infatti, hanno confermato di essere “in trattative preliminari” in merito a una “possibile combinazione di alcune o tutte le loro attività, che potrebbe includere una fusione interamente azionaria tra Rio Tinto e Glencore”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

