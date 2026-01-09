Rio Tinto e Glencore riprendono le trattative per la maxi fusione

Rio Tinto e Glencore hanno ripreso le trattative per una possibile fusione, dopo circa due anni di interruzione. Questa operazione avrebbe come obiettivo la creazione del più grande gruppo mondiale nel settore minerario, segnando un passo importante nel panorama delle risorse naturali. La notizia resta da seguire con attenzione, in quanto potrebbe influenzare significativamente il mercato e le dinamiche del settore.

Roma, 9 gen. (askanews) – Dopo circa due anni di stop Glencore e Rio Tinto hanno ripreso le trattative su una fusione che darebbe vita al primo gruppo globale nell’estrazione mineraria. Lo hanno comunicato separatamente le due società nel corso della notte. L’operazione si configurerebbe come una acquisizione di Glencore da parte di Rio Tinto. I termini di una eventuale combinazione devono essere ancora discussi e le società precisano che non vi è certezza di un’intesa. Secondo il Financial Times nell’eventualità che procedano i due gruppi darebbero vita a un gigante con un valore stimato oltre 260 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: La fusione tra BrianzAcque e Bea: "Chiarezza sulla maxi operazione" Leggi anche: La maxi operazione a Rio de Janeiro è la guerra ai narcos che piace a Trump Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Rio Tinto e Glencore riprendono le trattative per la maxi fusione; Rio Tinto e Glencore in trattative per una fusione: nasce un colosso minerario da 207 miliardi di dollari. Rio Tinto e Glencore riprendono le trattative per la maxi fusione - (askanews) – Dopo circa due anni di stop Glencore e Rio Tinto hanno ripreso le trattative su una fusione che darebbe vita al primo gruppo globale nell’estrazione mineraria. askanews.it

IL SOLE 24 ORE * FINANZA: «RIO TINTO PUNTA SU GLENCORE: PROPOSTA UNA MEGA FUSIONE DA 260 MILIARDI» - Glencore ha dichiarato nella serata di giovedì di essere in colloqui preliminari per essere acquisita da ... agenziagiornalisticaopinione.it

Le azioni di Rio Tinto scendono di oltre il 6% dopo la conferma dei colloqui di fusione con Glencore - Le azioni di Rio Tinto Ltd (ASX: RIO) sono crollate bruscamente nel mercato australiano venerdì, dopo che il produttore di minerale di ferro ha confermato di aver ripreso i colloqui su ... it.investing.com

Rio Tinto punta su Glencore: proposta una mega fusione da 260 miliardi ilsole24ore.com/art/rio-tinto-… x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.