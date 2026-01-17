Cesare Prandelli commenta le continue critiche a Massimiliano Allegri, sottolineando come spesso le mode di pensiero nel calcio possano essere dannose. Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore riflette sulla partita Como-Milan e sull’importanza di valutare il calcio con equilibrio, evitando giudizi affrettati e tendenze che rischiano di distorcere la percezione del merito.

Cesare Prandelli intervistato dalla Gazzetta dello Sport a proposito di Como-Milan e dell’eterna disputa tra giochisti e risultatisti..«Io non mi sono mai schierato né da una parte né dall’altra. In ogni caso è un dualismo superato, anche perché poi vorrei capire bene chi sono i giochisti e chi i risultatisti. L’allenatore è allenatore. E basta. Le mode sono dannose e spesso fanno danni contagiando i settori giovanili». Lei come classificherebbe le varie scuole di pensiero? «Diciamo che ci sono squadre che seguono la filosofia e i principi di gioco del proprio allenatore e altre sempre organizzate che si affidano maggiormente alle giocate dei propri interpreti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Prandelli: «Stiamo ancora a criticare Allegri? Ma stiamo scherzando? Le mode spesso sono dannose»

Leggi anche: Liam Lawson rischia di investire due commissari nel GP Messico: “Stiamo scherzando? Potevo ucciderli”

Leggi anche: Schettini avverte i giovani: “Se non rallenti, sbatti e ti fai male. Non so dove stiamo andando a finire. Stiamo correndo troppo”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

stiamo assumendo Info e CV SOLO in Direct o su [email protected] DISPONIBILITÀ IMMEDIATA - facebook.com facebook