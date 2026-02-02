Molte coppie restano insieme per abitudine, anche quando l’innamoramento svanisce. All’inizio tutto sembra perfetto, ci sono emozioni forti e passione, ma col tempo la routine prende il sopravvento. Le persone continuano a vivere insieme, spesso senza più quella scintilla iniziale, perché forse non vogliono affrontare i cambiamenti o perché sono abituate alla presenza dell’altro. Succede spesso, e a volte non è nemmeno un male: può significare stabilità e comodità, anche se non più entusiasmo.

Succede: incontriamo una persona, all’inizio ci sono i fuochi d’artificio, ma con il passare dei mesi, spesso degli anni, subentra l’abitudine, la routine. E ci si ritrova a chiedersi se sia il caso di continuare, se si sta proseguendo per inerzia o se forse c’è dell’altro. La grande domanda però che potrebbe essere capitata a molte persone è: perché ci rifugiamo nelle abitudini nelle relazioni, in particolare quelle amorose? Ovvero: cosa c’è alla base del restare in una relazione per abitudine? Naturalmente il discorso si può estendere ad amicizie e conoscenze, ma a volte è più probabile restare insieme a un* partner perché va così da un bel po’ di tempo, rispetto alla probabilità di dare buca a un’amica. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

Restare in una relazione per abitudine: perché succede spesso e non è sempre un male

