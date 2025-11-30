Conferenza stampa Diouf post Pisa Inter | Abbiamo fatto una buona gara siamo contenti per i 3 punti

Inter News 24 Conferenza stampa Diouf post Pisa Inter, il centrocampista nerazzurro analizza la vittoria contro il Pisa e il suo adattamento al ruolo di quinto. Al termine della vittoria per 2-0 contro il Pisa, Moussa Diouf ha parlato in conferenza stampa, esprimendo soddisfazione per il risultato e l’importanza dei tre punti conquistati. «Abbiamo fatto una buona gara che ci ha portato 3 punti e siamo contenti per questo risultato», ha dichiarato il centrocampista, evidenziando come la vittoria fosse fondamentale dopo le difficoltà nelle ultime due partite. Riguardo alla sua prestazione, Diouf ha parlato del suo adattamento al ruolo di quinto di destra, un ruolo che non ricopre abitualmente: «Ovviamente non è la stessa cosa se gioco quinto, perché non è lo stesso ruolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

