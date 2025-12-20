Conferenza stampa Italiano post Bologna Inter | Abbiamo tenuto botta al loro assalto la lotteria dei rigori ci ha premiato Noi una grande? Rispondo così
di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Italiano post Bologna Inter, le parole del tecnico rossoblù dopo il successo in semifinale di Supercoppa Italiana. La conferenza stampa di Vincenzo Italiano al termine di Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoblù ai calci di rigore. IL BOLOGNA NON MOLLA MAI – « Ha una grande anima e nell’ultimo periodo stiamo dimostrando di saper tirar fuori grande orgoglio e tanta attenzione. Lo svantaggio immediato avrebbe potuto metterci in grossa difficoltà, ma abbiamo fatto un grande primo tempo. Nella ripresa è uscita la qualità dell’Inter, poi ai rigori abbiamo vinto la lotteria. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Conferenza stampa Nicola post Inter Cremonese: «L’anno scorso loro in finale di Champions e noi ai playoff di B, oggi ci siamo accorti di una cosa»
Leggi anche: Conferenza stampa De Rossi post Genoa Inter: «Meritavano loro ma l’atmosfera ci ha portato a crederci»
Supercoppa Italiana 2025, Bologna-Inter: la conferenza stampa di Vincenzo Italiano; Gasp: 'Ndicka ci sarà, per El Aynaoui aspettiamo'; #Spalletti: «Da Vincenzo #Italiano si possono imparare molte cose, lo consigliai anche a #DeLaurentiis» In conferenza stampa: «Fa piacere sentire la forza e la passione di John #Elkann e della famiglia per questo club. Sta a noi dare sostanza e concretezza; Chelsea-Maresca, avventura ai titoli di coda? Dall'Inghilterra: Esonero a un passo.
FOTO SHOW NM A RIYADH - Bologna-Inter, focus alle conferenze stampa post gara di Italiano, Chivu, Mkhitaryan e Fabbian - Il Bologna conquista la finale di Supercoppa italiana e affronterà il Napoli lunedì 22 dicembre. napolimagazine.com
Bologna-Inter, Italiano: “Ho un annuncio da fare su Immobile. Su Ferguson, Lucumi e Vitik…” - Giornata di vigilia per il Bologna di Vincenzo Italiano che domani, venerdì 19 ... fantamaster.it
L'intervento in conferenza stampa di Vincenzo Italiano nel post partita - La Lazio è una squadra temibilissima, il punto conquistato è stato importante. laziopress.it
Appena terminata la conferenza stampa di fine anno della Regione Friuli Venezia Giulia Un momento di bilancio e visione sul lavoro svolto e sulle prospettive future del nostro territorio Potete rivederla su YouTube sul canale ufficiale di #RegioneFVG - facebook.com facebook
LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Juventus-Roma x.com/i/broadcasts/1… x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.