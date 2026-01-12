Conferenza stampa Di Lorenzo post Inter Napoli | Abbiamo dimostrato carattere non commento il rigore Rosso a Conte? Rispondo così

Dopo il pareggio tra Inter e Napoli a San Siro, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha commentato gli episodi e l’andamento della partita in conferenza stampa. Di Lorenzo ha evidenziato l’impegno della squadra e il carattere dimostrato, evitando commenti sul rigore non concesso e rispondendo alle domande sul cartellino rosso a Conte. Le sue parole forniscono un’analisi equilibrata dell’incontro e delle principali situazioni di gioco.

Inter News 24 Conferenza stampa Di Lorenzo post Inter Napoli: le parole del capitano dei partenopei dopo il pareggio ottenuto a San Siro. La conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo al termine di Inter Napoli. ANALISI – « Abbiamo fatto una partita tosta, solida, accettando i duelli. Siamo andati sotto due volte, ma siamo rimasti concentrati su quello che doveva essere lo schema della partita. Siamo contenti del pareggio perché è avvenuto andando due volte sotto contro una grande squadra, abbiamo dimostrato carattere ». IL RIGORE? – « Non commento l’operato dell’arbitro. Abbiamo subito il rigore nel nostro momento migliore, ma la squadra è rimasta in partita ed è stata premiata con il gol del pareggio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Di Lorenzo post Inter Napoli: «Abbiamo dimostrato carattere, non commento il rigore. Rosso a Conte? Rispondo così» Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Juve Sporting: «Dimostrato carattere, giocando così vinceremo diverse partite. Vi svelo questo su Zhegrova» Leggi anche: Conferenza stampa Italiano post Bologna Inter: «Abbiamo tenuto botta al loro assalto, la lotteria dei rigori ci ha premiato. Noi una grande? Rispondo così» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Napoli-Verona, Conte nel post partita: «Gol annullato ad Hojlund? Forse doveva amputarsi il braccio»; Jorge Lorenzo svela la sua arma segreta nel 2015: ecco come ha battuto Valentino Rossi; Napoli-Verona, Conte: Al Var valutazioni soggettive. Hojlund non poteva tagliarsi il braccio; Napoli, Spinazzola in conferenza: “Un altro Mondiale senza l’Italia è brutto”. Di Lorenzo in conferenza: "Gara solida, contenti per il pari. Non commento l'operato dell'arbitro" - Napoli è intervenuto in conferenza stampa il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. tuttonapoli.net

Napoli, Di Lorenzo: “Rigore nel nostro momento migliore. Contenti del pareggio perché...” - Siamo andati sotto due volte, ma siamo rimasti concentrati su quello che doveva essere lo schema della partita. msn.com

Da Firenze, ecco la conferenza stampa di #Allegri: Stessi errori fatti col Genoa: non è stata imparata la lezione “Diciamo che forse mi sono spiegato male io coi ragazzi, perché non abbiamo capito ciò che è successo col Genoa e stasera lo abbiamo ripetuto. - facebook.com facebook

#Allegri in conferenza stampa: “Punto guadagnato o due persi È un punto fatto” #MilanPress x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.