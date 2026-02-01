Conegliano batte Macerata 3-0 davanti al pubblico del PalaVerde di Treviso. La squadra di casa domina in ogni set, con Merit Adigwe e Sillah che si fanno notare. La vittoria porta punti pesanti in classifica, mentre Macerata fatica a trovare ritmo e continuità. La partita si è conclusa senza grandi sorprese, con le venete che consolidano la loro posizione in campionato.

Conegliano ha giganteggiato contro Macerata di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, imponendosi con uno schiacciante 3-0 (25-20; 25-16; 25-15) nel match valido per la 22ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa, reduci dall’affermazione contro le turche dello Zeren Spor Ankara valsa la qualificazione diretta ai quarti di finale della Champions League, hanno proseguito il proprio cammino in campionato senza particolari inciampi, imponendosi in poco più di un’ora di gioco e infilando la ventunesima vittoria nel torneo. Una settimana dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia, le Pantere hanno allungato di forza nel cuore dei tre set e non hanno lasciato scampo alle marchigiane, che si trovano in uno stranissimo limbo, visto che sono allo stesso tempo in lotta per qualificarsi ai playoff scudetto (-3 dall’ottavo posto) e per evitare la retrocessione (+4 sulla penultima posizione). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Merit Adigwe polmone di Conegliano nel turnover, Sillah impattante: vittoria contro Macerata in Serie A1

Approfondimenti su Conegliano SeriaA1

Conegliano mantiene la testa della classifica in Serie A1 femminile, restando imbattuta dopo la sedicesima giornata.

