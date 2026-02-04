Harry colpisce costruzioni e imbarcazioni Regione assegna tre milioni per i danni all’acquacoltura

Harry ha attraversato la Sicilia con venti forti e piogge intense, danneggiando gravemente le aziende dell’acquacoltura. La Regione ha già stanziato tre milioni di euro per risarcire i danni alle strutture danneggiate. Molti pescatori e imprenditori si trovano ora a dover fare i conti con i danni subiti e le perdite economiche.

**Harry ha colpito la Sicilia con forti temporali e venti, causando gravi danni alle attività ittiche. La Regione ha stanziato tre milioni di euro per aiutare le aziende di pesca e acquacoltura a recuperare.** Mercoledì 4 febbraio 2026, nel pomeriggio, il ciclone Harry si è abbattuto sulla Sicilia, provocando forti temporali, venti di forte intensità e una probabilità del 95% di precipitazioni. Le condizioni climatiche estreme hanno causato danni ingenti a imbarcazioni e strutture di pesca, in particolare in aree costiere e interne della regione. Le autorità hanno immediatamente messo in atto un intervento di sostegno per aiutare gli operatori ittici a fronteggiare le conseguenze economiche della tempesta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

