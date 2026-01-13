Gran Galà Lirico | un viaggio tra arie d’opera e canti dell’anima al teatro Ricciardi

Il “Gran Galà Lirico” al Teatro Ricciardi offre un serata dedicata alle arie d’opera e ai canti della tradizione musicale. Giovedì 23 gennaio 2026, alle ore 20:30, la Heart Sound Orchestra accompagnerà il pubblico in un viaggio tra musica e emozioni, in un evento pensato per gli appassionati di lirica e musica dal vivo. Un’occasione per riscoprire l’arte vocale in un’atmosfera sobria e raffinata.

La magia della lirica torna a incantare il pubblico del Teatro Ricciardi. Giovedì 23 gennaio 2026, dalle ore 20:30, va in scena il "Gran Galà Lirico", un evento imperdibile dedicato agli amanti dell'opera e della musica dal vivo, con la partecipazione della prestigiosa Heart Sound Orchestra.

