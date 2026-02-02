Premio Lirico Internazionale ‘Umberto Giordano’ appuntamento con i Preludi Giordaniani

Sono iniziati gli appuntamenti della 24esima edizione del Premio Lirico Internazionale ‘Umberto Giordano’. Questa volta, con la nuova formula ‘In Festival’, il festival si apre al pubblico con due concerti dedicati ai Preludi Giordaniani, in scena il 9 e 10 febbraio al Teatro Giordano. La serata ha richiamato un buon pubblico, interessato a scoprire le nuove interpretazioni di opere classiche.

Entrano nel vivo gli appuntamenti della 24esima edizione del Premio Lirico Internazionale 'Umberto Giordano' che, nella nuova formula 'In Festival', si apre al pubblico con i Preludi Giordaniani, due eventi di alto profilo culturale e artistico in programma il 9 e 10 febbraio al Teatro Giordano di Foggia, entrambi a ingresso libero. I Preludi si configurano come percorsi di ascolto guidato e approfondimento storico-musicale, anticipando il Concorso Lirico Internazionale dell'11 febbraio e il Concerto di Gala dei vincitori del 12 febbraio, offrendo alla città un'esperienza immersiva nel segno della grande tradizione lirica.

