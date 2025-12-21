Botta e risposta Settempeda avanti con Montanari Il Porto Sant’Elpidio subito in gol

Nella partita tra Settempeda e Porto Sant’Elpidio, la squadra di Settempeda si mantiene in vantaggio grazie a una rete di Montanari. La gara è stata caratterizzata da un buon equilibrio, con entrambe le formazioni che hanno cercato di imporre il proprio ritmo. La prima frazione si è conclusa con i padroni di casa in vantaggio, confermando l’andamento positivo della squadra. La partita prosegue con entrambe le squadre che cercano di migliorare il risultato.

1 SETTEMPEDA 1: Luccerini, Donzelli, Del Rosso, Magliulo, Cerquozzi, Tiago Vallasciani (13'st Macchini), Capiato, Venturim (47'st Fenni), Mannozzi, Amici L. (21?st De Luca), Ioele (38?st Shakaj). All. Mengoni. SETTEMPEDA: Marchegiani, Zappasodi, Brandi, Montanari, Pagliari, Quadrini (34?st Monachesi), Dolciotti (17?st Compagnucci), Borgiani (17?st Ammora), Russo (24?st Romoli), Perez, Tulli (47?st Paciaroni). All. Pierantoni. Arbitro: Liso di Ancona. Reti: 4' Montanari, 11' (rig.) Mannozzi. Nessun vincitore tra Porto Sant'Elpidio e Settempeda. Il match si sblocca al 4': Montanari si invola indisturbato sull'out sinistro e, con un potente diagonale, porta in vantaggio gli ospiti.

