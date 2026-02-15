Comunità in lutto addio ad Alfredo Valecchi titolare della secolare pasticceria di Borgo I funerali domani alle 10 nella Pieve
Alfredo Valecchi, titolare della storica pasticceria di Borgo San Lorenzo, è morto a 79 anni a causa di un malore improvviso. La notizia ha sconvolto il paese, dove era molto conosciuto per le sue creazioni dolciarie. Domani alle 10 si terranno i funerali nella Pieve del paese.
Si è spento a 79 anni Alfredo Valecchi (in foto). Un lutto che colpisce la comunità di Borgo San Lorenzo. Uomo di carattere, pasticcere che ha raccolto il patrimonio del padre Osvaldo che a sua volta aveva ereditato dal nonno la bottega e il prezioso mestiere dell’arte dolciaria. Proprietario dell’omonima pasticceria Valecchi, fondata 110 anni fa, divenuta punto di riferimento, Alfredo ha portato avanti l’attività con il costante supporto della moglie, Gabriella Timori, scomparsa un anno fa, il 15 febbraio. Un laboratorio di eccellenza che da via Mazzini, ha conquistato successi di altissimo pregio come i riconoscimenti per i migliori panettoni impastati dalle mani sapienti da Francesco Belli, genero di Alfredo, primo pasticcere che gestisce il laboratorio con il supporto di Benedetta Valecchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Addio ad Alfredo Valecchi, proprietario della storica pasticceria. Il lutto a Borgo San Lorenzo
Alfredo Valecchi, proprietario della famosa pasticceria di Borgo San Lorenzo, è morto ieri sera a 79 anni a causa di problemi di salute improvvisi.
