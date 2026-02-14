Addio ad Alfredo Valecchi proprietario della storica pasticceria Il lutto a Borgo San Lorenzo

Alfredo Valecchi, proprietario della famosa pasticceria di Borgo San Lorenzo, è morto ieri sera a 79 anni a causa di problemi di salute improvvisi. La sua scomparsa ha colpito molti abitanti del paese, che ricordano con affetto le sue creazioni dolciarie e il suo contributo alla comunità. Valecchi, noto per aver gestito la storica attività nel centro del paese, aveva dedicato decenni alla produzione di dolci tradizionali. La sua pasticceria, frequentata da generazioni di clienti, era un punto di riferimento locale.

Borgo San Lorenzo (Firenze), 14 febbraio 2025 – Nella tarda serata di ieri, 13 febbraio, si è spento a 79 anni Alfredo Valecchi. Un lutto che colpisce profondamente l’intera comunità di Borgo San Lorenzo. Uomo di carattere, pasticcere che ha raccolto il patrimonio di una vita, quello del padre Osvaldo che a sua volta aveva ereditato dal nonno la bottega e il prezioso mestiere dell’arte dolciaria. Proprietario dell’omonima pasticceria Valecchi, fondata 110 anni fa e ben presto divenuta punto di riferimento per residenti a pellegrini, Alfredo ha portato avanti l’attività con il costante supporto della moglie, Gabriella Timori, scomparsa esattamente un anno fa, il 15 febbraio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio ad Alfredo Valecchi, proprietario della storica pasticceria. Il lutto a Borgo San Lorenzo Lutto sull'isola di Ischia: addio ad Alfredo il "Sommelier" L'isola di Ischia piange la scomparsa di Alfredo Pascale, conosciuto come il A Borgo San Lorenzo torna “Le Spose nel Borgo”, dieci anni di una fiera che fa rete