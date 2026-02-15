Comuni ricicloni medaglia con polemica | Narni prima in Umbria ma più differenziamo e più paghiamo

Narni si è aggiudicata il primo posto tra i Comuni ricicloni dell'Umbria, ma la vittoria ha scatenato una polemica perché, secondo alcuni cittadini, più si differenzia e si raccoglie differenziato, più si pagano le tasse. La scelta di applicare tariffe variabili in base alla quantità di rifiuti prodotti ha sollevato dubbi sulla trasparenza del sistema e sulla sua equità. Un residente ha commentato che questa misura potrebbe scoraggiare il corretto smaltimento dei rifiuti, invece di incentivarne la riduzione.

Narni si piazza al primo posto, tra le città umbre che hanno tra cinquemila e ventimila abitanti, nella speciale classifica dei “Comuni ricicloni”. A mostrare soddisfazione per il traguardo raggiunto è l’assessore all’ambiente, Giovanni Rubini. “Narni è prima. E questo grazie all’impegno dei nostri cittadini. All’Ecoforum Umbria ho avuto l’onore di ritirare un premio che parla di impegno, rispetto e senso di comunità. Narni è il primo Comune riciclone dell’Umbria nella fascia tra cinquemila e ventimila abitanti. Non è solo una classifica. È la prova concreta che i narnesi hanno scelto, ogni giorno, di fare la cosa giusta”.🔗 Leggi su Ternitoday.it Economia circolare, Legambiente Umbria premia diciannove comuni "ricicloni" Legambiente Umbria ha riconosciuto i diciannove comuni che si sono distinti per il loro impegno nell’economia circolare nel 2026. "Comuni ricicloni": la differenziata in Campania raggiunge il 58%, ma 210 Comuni sono ancora "sotto soglia" In Campania, la raccolta differenziata raggiunge il 58,05%, con un aumento dell'1,47% rispetto all'anno precedente. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Sono 19 i Comuni Ricicloni dell'Umbria, nessuno sopra i 20.000 abitantiSono 19 i Comuni Ricicloni umbri, tre in più rispetto allo scorso anno. Merito della qualità media della raccolta dell’organico, migliorata soprattutto nei ... orvietonews.it Legambiente premia i Comuni ricicloni, c’è TodiPresentata da Perugia la nona edizione del dossier umbro di Legambiente, che mira a porre in evidenza le criticità e le esperienze virtuose verso un'economia circolare dei rifiuti ... iltamtam.it Trg media. . PREMIATI I COMUNI “RICICLONI” Presentato a Perugia il dossier di Legambiente Umbria, I ‘Comuni ricicloni’ in Umbria sono 19: nessun centro sopra i 20mila abitanti. In classifica Valfabbrica e San Giustino. Indice di riciclo al 56,4%, decisiva la q facebook Somma Lombardo si conferma tra i Comuni Ricicloni della Lombardia e centra la menzione speciale di Legambiente x.com