Comuni ricicloni | la differenziata in Campania raggiunge il 58% ma 210 Comuni sono ancora sotto soglia

In Campania, la raccolta differenziata raggiunge il 58,05%, con un aumento dell'1,47% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, 210 comuni restano sotto la soglia desiderata, evidenziando ancora margini di miglioramento. Nonostante i progressi, cresce anche la produzione totale di rifiuti urbani, richiedendo strategie più efficaci per una gestione sostenibile.

La raccolta differenziata in Campania cresce e raggiunge il 58,05%, segnando un incremento dell'1,47% rispetto all'anno precedente, ma torna a salire anche la produzione complessiva di rifiuti urbani. È quanto emerge dal dossier "Comuni Ricicloni 2025" presentato questa mattina a Benevento da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

