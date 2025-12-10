Comuni ricicloni | la differenziata in Campania raggiunge il 58% ma 210 Comuni sono ancora sotto soglia
In Campania, la raccolta differenziata raggiunge il 58,05%, con un aumento dell'1,47% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, 210 comuni restano sotto la soglia desiderata, evidenziando ancora margini di miglioramento. Nonostante i progressi, cresce anche la produzione totale di rifiuti urbani, richiedendo strategie più efficaci per una gestione sostenibile.
La raccolta differenziata in Campania cresce e raggiunge il 58,05%, segnando un incremento dell'1,47% rispetto all'anno precedente, ma torna a salire anche la produzione complessiva di rifiuti urbani. È quanto emerge dal dossier "Comuni Ricicloni 2025" presentato questa mattina a Benevento da.
Il nuovo dossier Comuni Ricicloni 2025 di Legambiente Campania offre un quadro nitido della situazione irpina, restituendo l'immagine di una provincia ricca di potenzialità ma ancora lontana dai livelli.
La produzione complessiva di rifiuti urbani torna a crescere in Campania: nel 2024 raggiunge 2.
A Benevento la presentazione del Dossier "Comuni Ricicloni 2025" di Legambiente Campania e Asia, con i dati aggiornati sulla Campania che ricicla. Si tratta dell'Ecoforum 2025 e ha visto gli interventi della presidente di Legambiente Campania.
