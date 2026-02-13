Economia circolare Legambiente Umbria premia diciannove comuni ricicloni

Legambiente Umbria ha riconosciuto i diciannove comuni che si sono distinti per il loro impegno nell’economia circolare nel 2026. La premiazione si basa sulla qualità della raccolta differenziata e sulla gestione dell’organico, elementi fondamentali per ridurre i rifiuti e promuovere il riciclo. Tra i riconosciuti ci sono anche piccoli centri urbani, che hanno migliorato significativamente le proprie performance rispetto all’anno precedente. La scelta si concentra sulla capacità dei comuni di incentivare pratiche sostenibili e di coinvolgere i cittadini in un percorso più verde.

Qualità nella raccolta dell'organico e un'alta percentuale di raccolta differenziata i parametri scelti per la selezione dei territori più virtuosi Legambiente Umbria premia i comuni più "ricicloni" della Regione per l'anno 2026. In totale sono 19, tre in più rispetto allo scorso anno, selezionati sulla base della qualità della raccolta dell'organico e l'alta percentuale di raccolta differenziata. Comuni sotto i 5mila abitanti: Calvi dell'Umbria, Otricoli, Arrone, Montefranco, Attigliano, Ferentillo, San Gemini, Montecastrilli, Penna in Teverina, Lugnano in Teverina, Giove, Valfabbrica.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su legambiente umbria Monreale tra i “Comuni Ricicloni” di Legambiente: premiata l’eccellenza nella differenziata Monreale si aggiudica il riconoscimento come “Comune Riciclone” di Legambiente. Il Libro bianco di Legambiente: dall’economia circolare ai prezzi zonali, ecco come reindustrializzare l’Italia Legambiente presenta il suo Libro bianco sulla reindustrializzazione dell’Italia. Ultime notizie su legambiente umbria Argomenti discussi: Legambiente: In Umbria raccolta differenziata e indice di Riciclo sopra la media nazionale; Raccolta differenziata, il podio dei comuni più virtuosi dell'Umbria. Sfiorano tutti il 90%; A rilento la raccolta differenziata a Spoleto; Raccolta differenziata Umbria tra progressi e criticità. Legambiente per l’economia circolare: Garantisce il recupero delle risorseE che al Cermec sia necessario fare un biodigestore torna a dirlo anche Legambiente. A sostenere con forza l’impianto sono Fausto Ferruzza, presidente Legambiente Toscana, Maria Paola Antonioli, ... lanazione.it La Giunta regionale preadotta il ddl sull'economia circolareLa Giunta regionale, su proposta dell'assessore Thomas De Luca ha deliberato la preadozione del disegno di legge intitolato Norme a sostegno della transizione ecologica della gestione integrata dei ... ansa.it Raccolta differenziata in Umbria al 69,6%, indice di Riciclo al 56,4% #tuttoggi #AcquaeRifiuti #ComunicatiStampa #Cronaca #UmbriaItaliaMondo #evidenza #legambiente #raccoltadifferenziata #riciclo #scoop #subter #super | http://ow.ly/kRTB106uktB - facebook.com facebook