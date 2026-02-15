Comuni montani è bufera | Il territorio merita rispetto

PROVINCIA DI PISA Prosegue la bufera politica sulla Riforma Calderoli che ha esculo dalla lista molti Comuni anche in provincia di Pisa, a partire da Calci, Buti, Volterra, Montecatini Valdicecina, Pomarance e Monteverdi Marittimo. Forza Italia Volterra interviene dopo l’esclusione del Comune dall’elenco dei Comuni montani, con potenziali ricadute economiche e strutturali rilevanti. "Autonomia sì, responsabilità sì, ma penalizzazioni territoriali no", afferma il coordinamento locale, prendendo posizione anche sul dibattito legato all’ autonomia differenziata promossa dal ministro Roberto Calderoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Brisighella non entra più nell'elenco dei Comuni montani, secondo quanto deciso dai ministeri.

I criteri per classificare i Comuni montani cambiano finalmente dopo settimane di blocco.

Comuni montani, è bufera: Il territorio merita rispettoContro il declassamento di alcuni paesi si schiera anche Forza Italia Volterra. L’ex sindaco Giacomo Sanavio: C’è il rischio di perdere benefici storici. . lanazione.it

Comuni montani, in Umbria coi nuovi criteri se ne salvano 57. Chi entra e chi esce: la mappadi Daniele Bovi Dopo settimane di proteste che hanno portato a un vero e proprio stallo, nei giorni scorsi Governo, Regioni e Province hanno raggiunto l’intesa sui nuovi criteri di classificazione dei ... umbria24.it

Comuni Montani, 10 comuni foggiani esclusi dall'elenco facebook

#Montagna Comuni montani, Anci Liguria chiede incontro urgente in Regione. Ipotesi class action a favore degli enti esclusi. La notizia completa con le dichiarazioni di Fabio Natta, Daniele Galliano, @PPeracchini e @s_franceschi al link anciliguria.it/n x.com