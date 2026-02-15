Comuni montani è bufera | Il territorio merita rispetto
La polemica esplode dopo che la Riforma Calderoli ha eliminato numerosi Comuni dalla lista, tra cui Calci, Buti, Volterra, Montecatini Valdicecina, Pomarance e Monteverdi Marittimo, causando reazioni dure tra i rappresentanti locali. I sindaci di queste zone montane criticano duramente la decisione, affermando che il territorio merita maggior rispetto e che questa scelta penalizza le comunità più piccole. In particolare, i primi cittadini sottolineano come le modifiche alla riforma abbiano trascurato le realtà rurali e montane, spesso già isolate e con risorse limitate. La discussione si concentra sulla percezione di
PROVINCIA DI PISA Prosegue la bufera politica sulla Riforma Calderoli che ha esculo dalla lista molti Comuni anche in provincia di Pisa, a partire da Calci, Buti, Volterra, Montecatini Valdicecina, Pomarance e Monteverdi Marittimo. Forza Italia Volterra interviene dopo l’esclusione del Comune dall’elenco dei Comuni montani, con potenziali ricadute economiche e strutturali rilevanti. "Autonomia sì, responsabilità sì, ma penalizzazioni territoriali no", afferma il coordinamento locale, prendendo posizione anche sul dibattito legato all’ autonomia differenziata promossa dal ministro Roberto Calderoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Brisighella esclusa dai Comuni montani, Bakkali (Pd): "Si perdono risorse importanti, conseguenze gravi per il territorio"
Brisighella non entra più nell'elenco dei Comuni montani, secondo quanto deciso dai ministeri.
Comuni montani, Spinelli (FdI): "Territorio tutelato, grazie a Calderoli risolti i paradossi e agito con buonsenso"
I criteri per classificare i Comuni montani cambiano finalmente dopo settimane di blocco.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
